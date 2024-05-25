Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başladı. atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 131. bölümü ile önümüzdeki cumartesi ekranlara gelecek. Diziseverler Kardeşlerim yeni bölüm fragmanını merak ediyor ve araştırıyor. Kardeşlerim 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 131. bölüm fragmanı ve detayları...

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KARDEŞLERİM 131. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisinin 131. bölümü merakla bekleniyor. Dizinin bir sonraki bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer ile Oğulcan, Süsen'i belalı adamların elinden kurtarmak için telaşla kaybolan elması ararlarken, Süsen korkunç bir acıyla yüzleşir. Orhan'a karşı iyice düşmanlaşan Emin'in sinsi numaraları, hız kesmeden devam eder. Ömer'in ayağına, beklenmedik bir şans gelirken, arkadaşları da ona destek olur. Ömer ailesini düşünerek karşısına çıkan cazip teklifi değerlendirmekte tereddüt etmez.

Ataman Koleji'nde yeniden ipleri eline alan Akif, tüm çocukları bir motivasyon etkinliğinde buluşturur. Ayaz'la ilgili gerçekleri öğrenen Cansu ve Sarp'ın cephesinde birtakım gelişmeler yaşanır. Cansu ile Aybike'nin arasındaki ipler git gide gerilmişken, Aybike büyük bir şokla karşı karşıya kalır.

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 131. bölüm fragmanı izle