Kanal D ekranlarının yeni soluklu dizisi Senden Önce tanıtımlarının yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın paylaştığı Senden Önce dizisi Salı akşamları izleyici karşısına geçiyor. Senden Önce 3. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce 3. bölümü ile izleyici karşısına geçiyor. Dizinin başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya paylaşıyor. İzleyiciler Senden Önce 3. bölüm izle Kanal D Senden Önce dizisi son bölüm tek parça aramaları yapıyor. İşte detaylar...

SENDEN ÖNCE 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SENDEN ÖNCE 3. BÖLÜM ÖZET

Merve, Kaan'ın uzun süredir dilinden düşürmediği gizemli emlakçısının Sahra olduğunu görmüştür. Hakan'ın da Sahra'yı gördüğünden emin olduğunda, ona bu kadını hatırlayıp hatırlamadığını sorar. Sahra'yla Hakan arasında yaşanan küçük kaçamak canını iyice yakmaya başlamıştır artık kadının. Sahra'yla kurdukları plan dahilinde hareket eden Merve, bu defa o plan yüzünden derin bir acı çekmektedir.

Geçmişte birlikte erkekleri dolandıran iki arkadaş, bu kez duyguları arasında sıkışıp kalmıştır. Sahra, Merve'ye planlarına sadık kalmadığı için kızarken, kendi intikam planını gerçekleştirmek için yaklaştığı Kaan'a mı gönlünü kaptıracak mı?

İki kadının ihtiras savaşından barış kararı çıkar. Ancak Merve yine de temkinlidir Sahra'ya karşı. Eğer duygularında gerçekten samimiyse ona destek olacaktır. Merve, Sahra ile Kaan'ı yemeğe davet ederek aralarındaki soğuk savaşa son vermek ister. Ancak Hakan'ın da davet edildiği yemekte beklenmedik bir misafir tüm dengeleri alt üst eder.

SENDEN ÖNCE OYUNCULARI

Alp Navruz (Hakan)

Sinem Ünsal (Merve)

Nilperi Şahinkaya (Sahra)

Tansel Öngel (Kaan)

Uğur Uzunel (Ömer)

Uğur Biçer(Serdar)

Altan Erkekli (Derman)

Timur Ölkebaş (Tahsin)

Nalan Kuruçim (Semiha)

Işıl Dayıoğlu (Adalet)

Lidya Atlik (Şule)

Taha Ünal (Emir)

Elif Baysal (Makbule)

Ahmet Fuat Onan (Nahit)