Gönül Dağı 129. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlar yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

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GÖNÜL DAĞI 129. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 129. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 129. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner, Ramazan ve Veysel, deprem konusunda bir icat geliştirmeye karar verirler. Çalışmalar devam ederken Selma'nın iş için bir yere gitmesi gerekir. Taner, Selma'ya olan özleminden dolayı yanına gitmek için acele ederken kaza geçirir. Taner kime çarpacaktır?

Ramazan, bacada bulduğu kitabın sahibini araştırmaya başlar. Kitabın yazarı kim çıkacaktır?

Berat Kandili akşamı kasabada elektrikler kesilir. Kasabalılar elektrik olmadan ne yapacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 129. bölüm fragmanı izle