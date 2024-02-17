Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in merakla beklenen 75. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Üç Kız Kardeş 75. bölümü fragman detayları haberimizde...

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 75. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 75. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Somer babasının çıkış biletini elinde tutarken, Adnan günahlarının bedelini ödemekle karşı karşıya gelmiştir, olağan bütün öfkesiyle hamle yapmaktan vazgeçmez. Rüçhan ve Somer, Adnan'ın türlü oyunlarıyla Özer'i kaybetmekle burun buruna gelirler. Diğer taraftan ise Somer'in ailesini kurtarmak için attığı adımlar, Türkan'ı yeni ev konusunda hayal kırıklığına uğratacaktır.

Rüçhan oğluna adım adım yaklaşırken, Kartal hiç yaşamadığı, yaşamak istediği duygularına mı yenilecek Adnan kaybetmek istemediği oğlu Kartal'ı, Rüçhan'dan uzak tutabilecek mi?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 75. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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