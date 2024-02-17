Gönül Dağı 128. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlat yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

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GÖNÜL DAĞI 128. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 127. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 127. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Amcaoğulları kasabalının güvenini tekrar kazanmıştır. İşlerine devam ederken ağıla roket çalışmasıyla ilgili bir profesör ve ekibi gelir. Amcaoğulları yardım isteği karşısında ne yapacaktır? Selma, roketle ilgili işin içinden çıkamayan Taner'i sürpriz yaparak bir yere götürür. İkili kimi ziyarete gidecektir? Ramazan, Dişçi Musa'nın evini temizlerken bir kitap bulur. Kitap ne hakkındadır? Erkan liseden arkadaşı İrem'le görüşmeye başlar. Erkan, İrem'le görüştüğünde ne yapacaktır? Mevsim, Seyfettin'in aşk ilanına nasıl bir cevap verecektir?

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GÖNÜL DAĞI 128. bölüm fragmanı izle