Üç Kız Kardeş 73. BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi 73. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Özgü Kaya, Reha Özcan, Berker Güven'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 73. bölümü araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş 73. yeni bölümü ve detayları...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 5 Şubat Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 73. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 73. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 73. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüçhan henüz oğlundan bir iz bulamazken; Kartal, Rüçhan'a oğlunu getirme sözü verir.

Türkan'ın rahatsızlanmasıyla dersini alan Somer, daha akıllıca hareket etmeye başlayarak, Türkan'ın vesilesiyle, gerçekleri öğrenmek adına önce babasıyla konuşmaya gidip yapılan yolsuzlukların peşine düşüp, babasını kurtarmayı kafasına koyar.

Derya ve Kartal cephesinde imkansız aşkın tohumları çoktan ekilmiştir, yaşananların etkisinde birbirlerinden uzak kalmaya çalıştıkça çıkmaza girerler. Türkan, Derya'dan iyice işkillenmeye başlar.

Sevilay ve Adnan'ın iş birliği devam ederken ortaya çıkan kara kaplı defter Özer'in çıkış bileti mi olacak? Yoksa Adnan'ın başına yeni işler mi açacak?

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 73. BÖLÜM İZLE

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