Survivor All Star kim elendi?
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💥Süper Loto sonuçları! (16 Ocak)
Süper Loto çekilişi sonuçları 18 Ocak Perşembe 2024
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Galatasaray'da yol ayrımı! Galatasaray'da yol ayrımı! 00:19
Barış Alper: Mevki farkı yok! Barış Alper: Mevki farkı yok! 23:37
Tete: Şu anda çok konsantreyiz! Tete: Şu anda çok konsantreyiz! 23:36
Kerem asistleri hakkında konuştu! Kerem asistleri hakkında konuştu! 23:31
Buruk'tan Icardi ve Davinson açıklaması! Buruk'tan Icardi ve Davinson açıklaması! 23:21
Abdülkerim'den 5. gol! Abdülkerim'den 5. gol! 23:07
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Tete 2. golünü attı! Tete 2. golünü attı! 23:06
Cimbom geriden gelerek kazandı! Cimbom geriden gelerek kazandı! 22:54
Davinson formasına kavuştu! Davinson formasına kavuştu! 22:51
Enis Destan gollerini yorumladı! Enis Destan gollerini yorumladı! 22:15
Fred yeniden baba oldu! Fred yeniden baba oldu! 21:56
F.Bahçe adını çeyrek finale yazdırdı! F.Bahçe adını çeyrek finale yazdırdı! 21:50
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