Ben Bu Cihana Sığmazam 53. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv BBCS izle

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 53. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir şüphelerinde haklı olduğunu öğrenir. Erman Barkan hayattadır. Ve intikamını almaya, Cezayir'i yok etmeye kararlıdır. Bunun için ilk planı Cezayir'in fabrikalarını kapatıp onu silah üretimi yapamaz hale getirerek güçsüzleştirmektir. Cezayir'in ise hedefinde Vedat vardır. Vedat'ı alıp Berfin'i öldürdüğünü itiraf ettirecektir. Cezayir bunlarla uğraşırken hiç beklemediği yerden darbe alır. Müfit artık onun düşmanıdır. Cezayir için en zoru devletinin onu gözden çıkardığını görmek olur. Ama elbette bunun altında kalmayacaktır. Diğer tarafta Suna'nın herkesten gizli Soysal'la evlenmeye kalkması eve bomba gibi düşer. Kızları yüzünden Leyla ve Cezayir büyük bir tartışma yaşar ve Cezayir evi terk eder.

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)