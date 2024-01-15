SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 15 Ocak 2024 | Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2024, 15 Ocak Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 15 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 15 Ocak Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2024- 00:31