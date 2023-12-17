📺 TRT 1 TEŞKİLAT 88. BÖLÜM

Teşkilat 88. bölümü ile TRT 1 ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Her hafta pazar akşamları yayınlanan dizinin başrolünde Murat Yıldırım yer alıyor. Teşkilat yeni bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...
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TEŞKİLAT 88. BÖLÜM KONUSU
Cihangir'in kaçırılmasına rağmen Ömer ve ekip Anton'a boyun eğmez. Neslihan, Skarlet'in anlattıklarıyla darmadağın olur. Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek için babasıyla yüzleşir. Çetin artık iyice köşeye sıkışır. Çetin'in suçlamalarının hedefindeki kişi ise Ömer'dir. Ömer hem Cihangir'i kurtarmak hem de İsis'e ulaşmak için elinden geleni yapar. Ekip Ömer'in kurduğu planı kusursuz bir şekilde başarmaya çalışır. Anton ve Skarlet zafer kazandıklarını düşünseler de farkında olmadan kendilerini Ömer'in kurduğu oyunun içinde bulacaktır.
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