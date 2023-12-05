MasterChef eleme adayı kim oldu? 5 Aralık MasterChef eleme adayı belli oldu!
Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye All Star'da 5 Aralık yeni eleme adayı belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına giren yarışmacılar araştırılıyor. 5 Aralık Salı MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2023- 01:21
MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı 5 Aralık Salı akşamı yayımlanan bölümde belli oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'in 5 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde eleme adayı ESRA oldu.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Masterchef'in 5 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlığı kazanan yarışmacı KIVANÇ oldu.