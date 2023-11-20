MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 20 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi içli köfteyi yapmaya çalıştı. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli oldu. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...
MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?
Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim ALİCAN oldu. Mavi takımın kaptanı olan Alican, kırmızı takımın kaptanı olarak BATUHAN'ı seçti.
KIRMIZI TAKIM
Batuhan (Takım kaptanı)
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Eren
Esra
MAVİ TAKIM
Alican (Takım kaptanı)
Cemre
Sergen
Hasan
Barbaros
Dilara