MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım MasterChef kaptanlar belli oldu!

MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisindeki yarışmacılar, içli köfte yaparak jüriiyi etkilemeye çalıştı. 20 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanın kim olduğu merak ediliyor. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 20 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi içli köfteyi yapmaya çalıştı. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli oldu. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?

Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim ALİCAN oldu. Mavi takımın kaptanı olan Alican, kırmızı takımın kaptanı olarak BATUHAN'ı seçti.

KIRMIZI TAKIM

Batuhan (Takım kaptanı)

Tahsin

Tolga

Kıvanç

Eren

Esra

MAVİ TAKIM

Alican (Takım kaptanı)

Cemre

Sergen

Hasan

Barbaros

Dilara