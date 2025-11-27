Fenerbahçe'de forma giyen genç futbolcu Yiğit Efe Demir, 1-1 biten Ferencvaros maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Genç oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

5.5-6 aydır bunun için mücadele ediyordum. Dün hocamın açıklamalarından sonra sahada elimden geleni yaptım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda mücadele ettim. Tribünde ailemi gördüm. Taraftarlar inanılmaz destek verdi.

Çok mutluyum. Plzen maçından önceki gün söyledi, oynayabileceğimi. Ben de ona göre hazırlıklarıma başladım. 4-5 gündür hazırlanıyordum. Hocam sağolsun güvendi, ben de güvenini boşa çıkarmadım. Hocamın sözlerinden sonra telefonlarım kilitlendi.

Maça fokusladım. Rakibin hava topları çok iyiydi. Bunlara çok çalıştım. Hocamın açıklamalarından sonra beklenti yükseldi. Kampta kaldım. Saatlerce odamdan çıkmadım. Analizlerimi yaptım.

ARDA GÜLER'DEN TEBRİK PAYLAŞIMI

Yiğit Efe'nin yaşadığı sakatlığın ardından dakika 76'da yerini Mert Müldür'e bıraktığı anların fotoğrafını paylaşan Arda Güler, paylaşımına "Maşallah kardeşim benim daha nice hayallerine" notunu düştü.