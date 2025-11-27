UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Macar ekibi Ferençvaroş'u ağırladı. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin ikinci yarısında dakika 66'da 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, 69. dakikada fileleri sarsan Anderson Talisca ile 1 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Sarı-lacivertliler 8 puana yükselirken Avrupa Ligi'nde kalan maçları merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin lig aşamasında oynayacağı kalan 3 maç şu şekilde:
11 Aralık Perşembe saat 23:00: Brann-Fenerbahçe
22 Ocak Perşembe saat 20:45: Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak Perşembe saat 23:00: FCSB-Fenerbahçe