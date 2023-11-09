9 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
Kendi Düşen Ağlamaz 19. BÖLÜM İZLE
🔥 İşte Süper Loto sonuçları! (9 Kasım)
9 Kasım 2023 Döviz Kuru!
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İsmail Kartal: Hala grubun lideriyiz! İsmail Kartal: Hala grubun lideriyiz! 01:35
Ferdi: Bu maç iyi değildim! Ferdi: Bu maç iyi değildim! 01:22
Batshuayi: Zor bir durum... Batshuayi: Zor bir durum... 01:20
F.Bahçe deplasmanda kayıp! F.Bahçe deplasmanda kayıp! 00:53
İşte F.Bahçe'nin grubundaki puan durumu! İşte F.Bahçe'nin grubundaki puan durumu! 00:53
Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması! Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması! 00:32
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Hari Vukas:Eric Bailly... Hari Vukas:Eric Bailly... 23:16
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Beşiktaş evinde mağlup! Beşiktaş evinde mağlup! 22:42
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