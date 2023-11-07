MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 7 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 7 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan ve eleme potasına giren yarışmacılar araştırılıyor. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 12:31