TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 112. bölümüyle izleyicilerin karşısına yer alacak. TRT 1'in en sevilen dizileriden biri olan Gönül Dağı, her bölümü ile büyük beğeni topluyor ve yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Gönül Dağı 112. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

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GÖNÜL DAĞI 112. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 112. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 112. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 112. bölüm bilgileri...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner ve Selma, bir süre herkesten sevgili olduklarını saklamaya karar verirler. Kasaba bu ilişkiyi nasıl öğrenecektir? Kasabada elektrik kesintisi olur. Amcaoğulları bu soruna çözüm ararlar. Veysel bu sıkıntıyı nasıl çözecektir? Yeşim, setteki çalışanlarla Erkan ve Filiz'i savunduğu için kavga eder. Yeşim'in kariyeri nasıl etkilenecektir? Kasabada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapılacaktır. Okulda gösteri hazırlayan Gülsüm Öğretmen, beklemediği bir şeyle karşılaşır. Tören sırasında neler yaşanacaktır?

GÖNÜL DAĞI dizisi tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 112. bölüm fragmanı izle