MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Ekim MasterChef eleme adayı belli oldu!
MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde gerçekleşen zorlu oyun sonrası kazanan yarışmacıları merak edenler MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya geçti. İşte 25 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve eleme adayı seçilen ismin ayrıntıları...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2023- 19:03 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023- 19:03
MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 25 Ekim Çarşamba akşamı yayımlanacak bölümde belli oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te 25 Ekim Çarşamba günü Lazanya yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen kişiler BATUHAN ve TANYA oldu.
25 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Masterchef'in 25 Ekim Çarşamba tarihli bölümünde bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı ESRA oldu.