MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Ekim MasterChef eleme adayı belli oldu!

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Ekim MasterChef eleme adayı belli oldu!

MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde gerçekleşen zorlu oyun sonrası kazanan yarışmacıları merak edenler MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya geçti. İşte 25 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve eleme adayı seçilen ismin ayrıntıları...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2023- 19:03 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023- 19:03