MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim MasterChef eleme adayı belli oldu
MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde gerçekleşen oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 19 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2023- 02:02 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023- 02:02
MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 19 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümde belli oldu.
19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Masterchef All Star'da 19 Ekim Perşembe günü bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı BARBAROS oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te 19 Ekim Perşembe günü sakatat lezzetleri yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan gecenin eleme adayları SERGEN ve ALİCAN oldu.