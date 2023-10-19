MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim MasterChef eleme adayı belli oldu

MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde gerçekleşen oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 19 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2023- 02:02 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023- 02:02