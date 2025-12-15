Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ülkesinden talipleri var
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismine ülkesinden taliplerin çıktığı iddia edildi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir idda gündeme geldi.
Fenerbahçe'de sezon başından bu yana performansı tartışma konusu olan Fred hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Takvim'in haberine göre, sarı-Lacivertli ekibin 32 yaşındaki Brezilyalı orta sahası için ülkesinden 3-4 kulübün transfer teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Gelen bilgilere göre, yönetim Fred için cazip bir teklif gelmesi halinde ocak ayında oyuncuyla yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Bu kararın arkasındaki en önemli nedenin ise deneyimli futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması olduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe cephesinin, sözleşmesi bitecek olan Sambacı orta saha oyuncusundan bonservis geliri elde ederek ayrılık seçeneğini değerlendirmek istediği öne sürüldü.