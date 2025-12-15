Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor! İşte transferdeki son durum
Ocak transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir santrfor eklemesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gündeme Alexander Sörloth gelmişti. Sarı-lacivertli yönetimin oyuncu ve kulübü ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydettiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
En-Nesyri ve Jhon Duran'ın performansından memnun olmayan Fenerbahçe, devre arasında golcü takviyesi yapacak. Bir numaralı hedef ise; Alexander Sörloth.
Norveçli yıldız için ilk görüşme İtalya-Norveç maçı sonrasında gerçekleştirilmişti. İkinci toplantı ise geçtiğimiz hafta içinde yapıldı.
Yapılan bu toplantıda teklif sunuldu. Karşılıklı konuşma sonrasında Fenerbahçeli yöneticilerin, umutları arttı. Yapılan görüşmenin ardından Başkan Sadettin Saran'ı arayan yöneticiler, "Transferin gerçekleşme ihtimali yüksek. Bizce %75..." dedi.
Saran da talimatı verdi ve yapılacak bir sonraki görüşmede prensipte söz kesilmesini istedi. Bir aksilik yaşanmaması halinde ocak ayında Norveçli yıldız Fenerbahçe forması giyecek.
Ancak olması bir olumsuz durumda da alternatifler belirlenmiş durumda. Fenerbahçe'nin B planı ise Dovbyk..
ONU SEVİYORUZ
A. Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Sörloth hakkında yöneltilen soruya, "Sörloth'u bir insan ve futbolcu olarak seviyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu, diğer oyunculardan farklı özellikleri var" cevabını E verdi.
5
Atletico Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Sörloth, 5 gol atıp, 1 de asist yapmayı başardı.