Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor! İşte transferdeki son durum

Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor! İşte transferdeki son durum Ocak transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir santrfor eklemesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gündeme Alexander Sörloth gelmişti. Sarı-lacivertli yönetimin oyuncu ve kulübü ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydettiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)





En-Nesyri ve Jhon Duran'ın performansından memnun olmayan Fenerbahçe, devre arasında golcü takviyesi yapacak. Bir numaralı hedef ise; Alexander Sörloth.

Norveçli yıldız için ilk görüşme İtalya-Norveç maçı sonrasında gerçekleştirilmişti. İkinci toplantı ise geçtiğimiz hafta içinde yapıldı.