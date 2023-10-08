Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. 8 Ekim Pazar günü elenen yarışmacının kim olduğu heyecanla bekleniyordu. Nefes kesen yarışmada Hasan, Cemre, Kerem, Tanya, Ayaz, Eda ve Alican'ın yer aldığı eleme potasında bu hafta yarışamya veda edecek ismi öğrenmek isteyenler arama motorlarında 'MasterChef All Star'da kim elendi 8 Ekim 2023? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli oldu. Somer, Mehmet ve Danilo şefin, belirlenen konsepte uygun yemek yapan yarışmacıların hazırladıklarını tadarak puanladığı programda, izleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ 8 EKİM?

MasterChef All Star'da 8 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. 8 Ekim Pazar günü MasterChef All Star'a veda eden isim EDA oldu.

MASTERCHEF EDA KİMDİR?

MasterChef'e veda eden Eda Karabulut, İstanbul'da doğmuş ve büyümüş olsa da aslen Sivaslıdır. 36 yaşında olan Eda Karabulut, evli ve iki çocuk annesidir. Lise mezunu olan yarışmacı, mutfakla ilgili yeteneklerini geliştirmek için çeşitli kurslara katılmış ve kendini sürekli olarak yenilemeye çalışmıştır. 2019'da MasterChef yarışmasına katılan Eda Karabulut, kendi açtığı işletmeyle iş hayatına atılmış ve mutfakta farklı deneyimler edinmiştir. Yarışmada gösterdiği başarılı performans ve lezzetli yemekleriyle jüri üyelerinin beğenisini kazanmıştır.