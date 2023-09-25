MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisindeki yarışmacılar, lahmacun yaparak jüriiyi etkilemeye çalışacak. 25 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak bölümde şefler, yarışmacılardan lahmacun yapmalarını istedi. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 25 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak bölümde kaptanlık oyunu oynanacak. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi lahmacunu yapmaya çalışacak. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli olacak. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?

Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan henüz belli olmadı. Kaptanlık oyununu kazanan isim açıklanınca heberimizde yer alacak.