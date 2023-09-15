Yalı Çapkını 37. BÖLÜM İZLE

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 37. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 37. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 37. BÖLÜM KONUSU

Ferit vurulduktan sonra acil İstanbul'a getirilir. Seyran, Ferit'in yanından ayrılmazken, başta Gülgün olmak üzere herkes Seyran'a çok kızgındır. Ferit'in gireceği ameliyat da risklidir. Suna ise o arbedede Saffet Ağaların evinden kaçmış, Seyran'ın yanındadır ve ona destek olmaktadır. Hatice, Saffet ve Halis Ağa'yla görüşerek daha fazla kaosun çıkmasını engeller ve Saffet Ağa konusunun kapanmasını sağlar. Ferit'le Seyran'ın aşkı engel tanımazken, Kazım da avantajlı duruma geçer ve bu konumdan yararlanır. İfakat; Seyran ve Ferit'in birlikteliğini desteklemek zorunda kalır. Seyran ve Ferit birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yeniden evlenirler. Halis Ağa ise tüm yaşananlardan sonra kızı Nükhet ile torunu Kaya'yı İstanbul'a yanına çağırır.

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YALI ÇAPKINI 37. BÖLÜM İZLE 🎬

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