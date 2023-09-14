Başrollerini Hazal Subaşı ve Salih Bademci'nin paylaştığı yeni sezon dizisi Dilek Taşı, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Deneyimli oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitleyen Dilek Taşı'nın 2. bölümünü izlemek isteyenler, araştırmalarını hızlandırdı. 'Dilek Taşı izle Kanal D | Dilek Taşı 2. bölüm full izle - Dilek Taşı yeni bölüm HD izle...

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak ilk bölümüyle ekrana geldi. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecnala beklenen 2. bölümü, 14 Eylül Perşembe günü seyircilerle buluşacak.. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 2. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte 2. bölüm ...

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DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM KONUSU

22 Eylül 2980 darbesi gerçekleşmiş, ülkede sıkı yönetim ilan edilmiştir. Mustafa adım adım idama gidiyordur. Cemre babasının ölüm haberinin gelebileceğini Ronalardan duyar. Acı içindeki küçük kız gözyaşları içinde kalmıştır. Ronaların küçük oğlu Sinan, Cemre'nin bu haline çok üzülür. Cezaevinde ise büyük bir isyan çıkar. Cezaevi yönetimi bu isyanı çok sert bir biçimde bastırır. İsyan çıkartan mahkumların Diyarbakır'a sürülmesine karar verilir. İdamları da orada gerçekleşecektir. Nakil sırasında çıkan arbede sonucunda ring aracı büyük bir kaza yapar. Mustafa ve birçok tutuklu firar eder. Mustafa'nın firar haberi Rona köşküne bomba gibi düşmüştür. Bu sırada köşkte Figen'in yaptığı cezaevi ziyareti duyulmuş ve ortalık iyice karışmıştır.

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DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

Salih Bademci

Hazal Subaşı

Ozan Dolunay

Perihan Savaş

Özge Özberk

Teoman Kumbaracıbaşı

Elif Doğan

Çiçek Dilligil

Afra Karagöz

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