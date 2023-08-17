Merhamet mi Cinayet mi filminin konusu gündemde yerini aldı. Merhamet mi Cinayet mi ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda Afonso Poyart'ın oturduğu Merhamet mi Cinayet mi filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Merhamet mi Cinayet mi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Afonso Poyart'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Merhamet mi Cinayet mi filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Afonso Poyart'ın yönettiği film, korkunç cinayetler işleyen ve ardında hiçbir iz bırakmadan kimliğini saklamayı başaran bir seri katilin peşine düşen, genç bir FBI dedektifinin hikayesini ele alıyor. Genç dedektifin bu zorlu davada, kızının ölümünün ardından hayata küsüp emekli olan bir uzman tıpçıya ihtiyacı vardır ve onu davayı çözmek için birlikte çalışmaya ikna etmesi gerekmektedir.

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ OYUNCULARI KİM?

Anthony Hopkins

Colin Farrell

Abbie Cornish

Jeffrey Dean Morgan

Luisa Moraes

Kenny Johnson

Janine Turner

Autumn Dial

Sharon Lawrence

Xander Berkeley

Jose Pablo Cantillo

Matt Gerald

Joshua Close

Marley Shelton

Adam Boyer

Russell Durham Comegys

Jordan Woods-Robinson

Rey Hernandez

Angela Kerecz

Keith Ewell

Kresh Novakovic

Frank Brennan

Tara Arroyave

Jake Lawson

Adam Drescher

Niyi Oni

David Weiss

Jeff Duran

Malina Germanova

Debi Kimsey

Shaheed Malik

Charles Lawlor

Michelle Pokopac

Joey Phillips

Bruce Taylor

John Merical

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2015 yapımı Amerikan gizem gerilim filmi, Aralık 2016'da gösterime girdi.