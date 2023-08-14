ÜVEY ANNE YENİ BÖLÜM İZLE

atv'nin yeni dizisi Üvey Anne, 8. bölümü ile ekranlara geliyor. Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Üvey Anne dizisinin yapımcılığını Hakan Eren'in yaptığı dizinin senaryosunu Yasemin Kırbaş üstleniyor. 14 Ağustos Pazartesi günü 8. bölümüyle ekrana gelen Üvey Anne dizisi 8. bölüm detayları haberimizde...

ÜVEY ANNE 8. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Üvey Anne 8. bölümüyle ekrana gelecek. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Üvey Anne'nin 8. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

ÜVEY ANNE 8. BÖLÜM İZLE

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ÜVEY ANNE 8. BÖLÜM KONUSU

Serap, Faruk ile evlenmek için hazırlıklara başlar. Fakat İpek, Faruk'un evlenmeden önceden evlilik sözleşmesi yapması için ona baskı yapmaktadır. Serap'ın yeni hamlesi Faruk'un bu konuda net karar vermesini sağlayacaktır. Faruk'un verdiği bu karar, evde ortalığı karıştırmaya devam eden Mürvet için de çok şaşırtıcı olur ve kolları sıvayıp malikanede otorite kurmaya başlar.

Nisan babasının evlilik kararını kabul etmeye niyetli değildir fakat yapacak bir şey de yok gibi görünmektedir. Ancak son anda aldığı bir telefon olayların seyrini değiştirecektir. Aynı anda Hayriş, Serap ile Cem'in geçmişteki ilişkilerine dair yeni bir kanıt bulunca bu durumun yaratacağı etkiler yüzünden oğluyla konuşmuş, bu konuşmadan sonra Cem hayatı ile ilgili yeni bir karar vermiştir.

ÜVEY ANNE 8. BÖLÜM İZLE

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