Tenet filminin konusu gündemde yerini aldı. Tenet ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda Cristopher Nolan'ın oturduğu Tenet filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Tenet filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Christopher Nolan'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Tenet filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

TENET FİLMİNİN KONUSU NE?

Tenet, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman, casusun alacakaranlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkar.

TENET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Elizabeth Debicki

John David Washington

Robert Pattinson

Aaron Taylor-Johnson

Kenneth Branagh

Clémence Poésy

Himesh Patel

Dimple Kapadia

Michael Caine

Lisa Marie

Yuri Kolokolnikov

Denzil Smith

Fiona Dourif

Andrew Howard

Ingrid Margus

Jefferson Hall

Adam Cropper

Sean Avery

Laurie Shepherd

Jeremy Theobald

Martin Donovan

Josh Stewart

Wes Chatham

Matthew Marsden

Takahiro Sakurai

Jack Cutmore-Scott

Marcel Sabat

Naoya Uchida

Anthony Molinari

Pavlo Li

Gara Takashima

Tom Nolan

Makoto TAMURA

Juhan Ulfsak

Alex Wexo

Rich Ceraulo Ko

Henrik Kalmet

Bern Collaço

Ivo Uukkivi

Haruka Shimizu

Kaspar Velberg

Sander Rebane

Jonathan Camp

Mark Krenik

Tony Christian

Trent Buxton

Ronald Pelin

Kenneth Wolf Andersen Haugen

Aleksei Podlesnov

TENET FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD casus filmi Tenet, 2020 yapımıdır.