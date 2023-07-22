2022 yapımı aksiyon filmi 'Çıkmaz' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını Çıkmaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Çıkmaz filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Çıkmaz filmine dair detaylar...

Bruce Willis'in başrollerinde yer aldığı ve Jared Cohn'un yönetmenliğini üstlendiği film olan Çıkmaz filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Çıkmaz filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Çıkmaz filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Çıkmaz filmi tüm detayları...

ÇIKMAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hükümetin onlara karşı çalıştığına ikna olan acımasız grup, vahşice bir enerji santraline el koyar ve herkesi rehin alır. Yakındaki bir kasaba, büyük bir sel ve yıkımın eşiğindeyken, çok geç olmadan binlerce masum hayatı kurtarmak, emekli bir seçkin ordu korucusu Mack Karr'a bağlıdır.

ÇIKMAZ OYUNCULARI KİM?