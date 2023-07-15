MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU? MasterChef All Star 15 Temmuz eleme adayı belli oldu! MasterChef eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Keyifli yarışmada MasterChef'te eleme adayı kim oldu, sorusunun yanıtı belli oldu. Güzide ve Sefa arasında başarısız tabağı çıkaran yarışmacı eleme adayı oldu. Peki MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star potaya kim gitti? İşte, 15 Temmuz 2023 MasterChef’te haftanın son eleme adayı…

MasterChef'te heyecan bugün kaldığı yerden devam etti. All Star kadrosunda yer alan birbirinden iddialı isimler, şeflere kendilerini kanıtlamak için tüm hünerlerini sergiledi. İki etaptan oluşan bugünde yarışmacılar ilk olarak Adana Güveci hazırladı. Bedri Usta'nın yönlendirmeleriyle hareket eden ve ikinci haftada mücadele etmeye hak kazanan isimler belli oldu. İkinci turda ise eleme potası heyecanı yaşandı. Şefler, İkinci turda mücadele eden yarışmacılardan Kuşkonmaz ve kayısı ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi.

Eleme potasında günün en iyi tabağını çıkartan isim Tanya oldu ve potadan uzak kaldı. İkinci ve üçüncü isim ise Çağatay ve Eda oldu. Mehmet, Somer ve Danilo Şef'in değerlendirmeleri sonrasında haftanın son eleme adayı belli oluyor. Peki 15 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme adayı Sefa mı, Güzide mi oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te şeflerin değerlendirme işlemleri devam ediyor. İkinci turda rakiplerine göre başarılı tabaklara imza atan Tanya, Çağatay, Eda, Büşra, Batuhan ve Dilara eleme potasından kurtuldu. Son ikiye ise Sefa ve Güzide kaldı.

Sefa ve Güzi'de arasında başarısız tabağa imza atan Güzide eleme adayı oldu.