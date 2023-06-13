SURVIVOR 2023 ŞAMPİYONU KİM OLDU? Survivor 2023 şampiyonu belli oldu mu? İşte Survivor 2023 şampiyonu!

Survivor 2023'te kazanan isim belli oluyor. TV8'de yayınlanan yarışmada, finalistler belli oldu. İstanbul'da düzenlenen final öncesinde yarışmanın sevenleri arama motorlarında detayları araştırıyor. Özellikle, Survivor final ne zaman? Survivor finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Survivor finali nerede yapılacak? gibi sorgular araştırılıyor. Peki, Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor'da kim kazandı?

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2023- 00:20