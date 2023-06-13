Ekranların sevilen yarışması Survivor'da şampiyon belli oldu. Zorlu yarışmanın finaline adını yazdıran Nefise Karatay, kazanarak şampiyon oldu. Yarışmayı yakından takip edenler Survivor Nefise ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki Survivor Nefise kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yarışmasında mücadele veren adını fianle yazdıran Nefise Karatay şampiyon olarak büyük ödülün sahibi oldu. Survivor Nefise Karatay'a ilişkin detaylar merak edilerek internette Survivor Nefise kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR NEFİSE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NEDİR?

TV8 ile Survivor Nefise biyografisi ve tüm detaylar şöyle;

Nefise Karatay 25 Şubat 2000'de dünyaya geldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa'dır.

İki çocuklu bir ailenin ferdidir. Şimdilerde 22 yaşındadır.

Karatay, ailesinin de yönlendirmesi ile çocuk yaşlardan itibaren sporla ilgilenmeye başladı.

Eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da spor dallarıyla haşır neşir oldu. Kardeşi de kendisi gibi sporcudur.



