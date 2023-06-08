AL SANCAK YENİ BÖLÜM İZLE

AL SANCAK 18. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 18. bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 18. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 18. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 18. BÖLÜM İZLE

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Ali'nin üstü kapalı itirafı sonrasında Nadia ve Ali'nin ilişkisi boyut kazanacaktır. Nadia'dan hoşlandığını belirten Ali, görev ile sevgisi arasında kalırken, bundan sonraki süreçte ne kararlar verecektir? Elizabeth için ölüm çanları çalıyor! Sacit ve Ali ikilisi yaptıkları araştırma sonrasında Elizabeth'in Gülseren olmadığını öğrenirler. Nadia, Sacit ve Ali'nin şüphelerinin doğru olduğunu anlar. Elizabeth onun gerçek annesi değildir. Nadia şimdi ne yapacaktır? Boran için büyük zafer! Ölen bomba uzmanın yerine geçen Süleyman ile operasyon yapan Nadia büyük bir risk içindedir. Boran ve Elizabeth yemi yutmuş, tam operasyon başarıyla sonuçlanacakken Elizabeth, Nadia'nın olayı çözdüğünü anlar. Boran'ı arayıp bilgi veren Elizabeth, Nadia'nın gerçekleri bildiğini söyler. Boran anında Nadia ve Süleyman'ı esir alır. Her şeyden habersiz Boran'a tuzak kuran Ali ve Pençe Tim, Nadia ve Süleyman'ı karşılarından esir düşmüş halde görünce şok olur. Ali şimdi ne yapacaktır?

AL SANCAK 18. BÖLÜM İZLE

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