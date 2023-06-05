5 Haziran 2023 Survivor ödül oyununu kim kazandı, kim elendi?

Ekranların sevilen yarışması Survivor, ekranlarda dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Zorlayıcı konseptiyle Survivor'da bu kez ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Ara sıra gerginliklerin yaşandığı ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele verecek. 5 Haziran Pazartesi 2023 günü Survivor'da yaşananlar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 5 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 5 Haziran Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

5 HAZİRAN PAZARTESİ SURVIVOR KİM ELENDİ?

5 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümde ödül oyununu kazanan belli olduğunda haberimizde yer alacak.