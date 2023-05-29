Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Veda Mektubu, yeni bölümüyle 29 Mayıs Pazartesi günü ekrana geliyor. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 13. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Veda Mektubu dizisinin 13. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 29 Mayıs Pazartesi günü yeni ve 13. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 13. yeni bölümü...

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VEDA MEKTUBU 13. BÖLÜM KONUSU

Aslı geçirdiği kazadan sonra hastanede gözlerini açar ve bebeğini sorar. Bu sırada Mehmet bunun sıradan bir kaza olmadığını düşünür ve araştırmaya başlar. Komiser arkadaşından aldığı bilgiyle araç sahibinin Hakan olduğunu öğrenir ve Hakan ile yüzleşmeye gider.

Bu sırada Alanur, Beste ve Karlı ailesi Aslı'nın yanında olmaya çalışırlar. Sürekli bebeğini soran Aslı'ya herkes cevap vermekten kaçınsa da daha fazla erteleyemezler.

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👉VEDA MEKTUBU 13. BÖLÜM İZLE

Kötü haberi alan Aslı eve dönmek ister ve iki tarafın ailesi de acıyı paylaşmak için çocuklarının yanında olmak ister. Aslı acısını içine gömüp yaşadıklarını atlatmak için arkadaşlarına ve dışarıya yönelir.

Mehmet ise her şeyi toparlamak adına baş başa bir tatile çıkarmak ister. Ancak başına hiç beklemediği bir olay gelir. Bu sırada Alanur elindeki son kozu oynar ve Ziya'ya aslında mektubun kimin yazdığını söyler.

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👉VEDA MEKTUBU 13. BÖLÜM İZLE