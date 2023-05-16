Ben Bu Cihana Sığmazam 31. BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | BBCS 31. bölüm izle - (Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 31. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Sabancı'nın yer aldığı sevilen dizinin bu hafta yayınlanan son bölümüyle ilgili arama motorlarında 'Ben Bu Cihana Sığmazam 31. bölüm izle, atv Canlı izle, BBCS 31. bölüm izle ve Ben Bu Cihana Sığmazam tek parça full izle konuları araştırılıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 16 Mayıs Salı günü yayınlanan son bölüm...

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 16 Mayıs Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 31. bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 31. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 31. BÖLÜM KONUSU

Firuze ve Leyla, Tatavlalı'nın elinde rehinken Firuze'nin doğum sancıları başlar. Leyla, Firuze acı içinde kıvranırken ona karşı kayıtsız kalamaz ve bebeği doğurmasına yardım eder.

Firuze, bebeğin doğumuyla Cezayir'le birlikte yaşama umuduna kapılır ve bunu Cezayir'e teklif eder.

Zor zamanların ardında, kaosun içinde Cezayir yeni doğan oğluna kavuşmanın sevincini yaşarken Kayıkçı, verdiği emirle Cezayir'in ailesinde çok değer verdiği birinin canını alır.

Tatavlalı, Kayıkçı'yı Cezayir'e karşı kışkırtmak ve aradan sıyrılmak için elinden geleni yapar. Başarılı olamayınca kimseye hedef olmamak için farklı planlarını devreye sokar ve yanına sağlam bir destek kuvvet çağırır.

Azra'nın Kayıkçı'ya çalıştığına dair şüpheleri Cezayir'i düşündürür. Cezayir gerçeği öğrenmek için harekete geçer ve Azra'yı köşeye sıkıştırır.

Firuze'nin doğumunda Leyla nasıl bir rol üstlenecek? Firuze'nin birlikte yaşama teklifine Cezayir'in cevabı ne olacak? Cezayir'in ailesinde kim öldürülecek? Tatavlalı'nın planları nedir ve yanına kimi çağıracak? Cezayir, Azra'dan gerçeği öğrenebilecek mi?

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Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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