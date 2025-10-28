Atalanta-Milan maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A’nın 9. haftasında Atalanta, evinde Milan’ı konuk ediyor. Ivan Juric yönetimindeki Atalanta, taraftarı önünde hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılmayı ve puanını 15’e çıkarmayı hedefliyor. Massimiliano Allegri yönetiminde yeniden ritmini bulan Milan ise deplasmanda kazanarak zirve takibini sürdürmenin peşinde. Ligdeki istikrarlı performansını sürdürmek isteyen kırmızı-siyahlılar, bu zorlu karşılaşmadan galip ayrılıp iddiasını güçlendirmeyi planlıyor. Peki, Atalanta-Milan maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Atalanta-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında futbol tutkunlarını nefesleri kesecek bir mücadele bekliyor. Atalanta, sahasında Milan'ı ağırlayacak. Ivan Juric yönetiminde iç sahada hata yapmak istemeyen Atalanta, güçlü rakibini mağlup ederek puanını 15'e yükseltmeyi hedefliyor. Diğer yandan Massimiliano Allegri'nin takımın başına geçmesiyle birlikte performansını yükselten Milan, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek zirve yarışındaki iddiasını korumak istiyor. Peki, Atalanta-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar...

ATALANTA-MILAN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Atalanta-Milan maçı 28 Ekim Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak.

ATALANTA-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

New Balance Arena'da oynanacak Atalanta-Milan maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao