Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Aliağa Futbol A.Ş., sahasında Serik Spor’u ağırlayacak. Her iki ekip de kupada yoluna devam etmek için kritik bir sınav verecek ve hata yapmadan bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibi Aliağa Futbol A.Ş., taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı ve iç saha avantajını en iyi şekilde kullanmayı hedefliyor. Konuk ekip Serik Spor ise güçlü rakibine karşı etkili bir oyun sergileyerek kadro kalitesini sahaya yansıtmak istiyor. Peki, Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?