Kepez Spor-Sivasspor maçı şifresiz izle: Kepez Spor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda heyecan giderek artıyor. Bu turda Kepez Spor, sahasında 1. Lig ekibi Sivasspor’u ağırlayacak. Zorlu deplasmana çıkacak olan Yiğidolar, hata yapmadan bir üst tura yükselmenin planlarını yapıyor. Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırmaya hazırlanan kırmızı-beyazlı ekipte, teknik ekibin hangi isimleri ilk 11’de sahaya süreceği şimdiden merak konusu. Ev sahibi Kepez Spor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde etmek istiyor. Peki, Kepez Spor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm detaylar...