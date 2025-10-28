52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZTK 52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor maçı CANLI izle!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçları hız kesmeden devam ediyor. Kupada alt lig takımlarının mücadelesi nefes keserken, bu turda gözler 52 Orduspor FK ile SMS Grup Sarıyerspor arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Ordu temsilcisi 52 Orduspor FK, kendi sahasında seyircisinin desteğiyle güçlü rakibini konuk etmeye hazırlanıyor. Futbolseverler, “52 Orduspor FK - SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor. İşte karşılaşmayla ilgili tüm ayrıntılar…

Kupada heyecan yeniden başlıyor! Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde 52 Orduspor FK, kendi evinde SMS Grup Sarıyerspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele, Ordu temsilcisinin sahasında, seyircisi önünde gerçekleşecek. İki ekip de kupada yoluna devam etmek istiyor. Peki, 52 Orduspor FK – SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

52 ORDUSPOR FK-SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

52 Orduspor FK – SMS Grup Sarıyerspor karşılaşması saat 13.00'te başlayacak.

52 ORDUSPOR FK-SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

52 Orduspor FK-Sarıyer maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

