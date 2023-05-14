SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 14 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu habgi takım kazandı? Survivor eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Heyecan dolu yarışmada haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için takımlar mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununun sonunda kaybeden takımdan bir isim oylamalar sonucunda eleme potasına gönderildi. İlk dokunulmazlığı kırmızı takım kaybetmişti. Pazar akşamı kırmızı ve mavi takım yarışmacıları eleme adayı çıkarmamak için zorlu bir mücadele verdi. Peki, 14 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2023- 19:30