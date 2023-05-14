Survivor mücadelesi hız kesmeden kıran kırana devam ediyor. Takımlar, finale adını yazdırmak için varını yoğunu ortaya koyarak performans sergiliyor. 14 Mayıs Pazar günü kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ikinci dokunulmazlık oyununa çıktı... İşte, Survivor'da kazanan takım...
SURVIVOR'DA İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım mücadeleleri durdurak bilmeden sürüyor. Pazar akşamı Survivor'da takımlar ikinci dokunulmazlık oyununa çıktı. Açık ara kazanan mavi takım oldu. Öte yandan kırmızı takımda sakatlanan Osman Can yarışta yer almadı
SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Survivor'da ilk oyunu kaybeden kırmızı takımdan ilk eleme adayı Kürşat olmuştu. İkinci eleme adayı da yeniden kırmızı takımdan Aziz seçildi.