📺Kuruluş Osman 125. YENİ BÖLÜM İZLE

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 125. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 125. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 125. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 125. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

MALHUN HATUN ZİNDANDA!

Malhun Hatun, İsmihan Sultan'ı öldürmeye kastetmekten tutuklanıp zindana atılmıştır. İsmihan Sultan kendisine yalancı şahitlik edecek birini aramaktadır. İsmihan Sultan, Bengi Hatun'u lehine şahitliğe ikna edebilecek midir? Osman Bey, Malhun Hatun'u zindanda bırakmamakta kararlıdır, Söğüt'e baskın yapacaktır ancak tüm oklar üzerine çevriliyken nasıl bir plan yapacaktır?

BENGİ HATUN'UN KARARI NE OLACAK?

Malhun Hatun'un kurtuluşu için tek şahit Bengi Hatun'dur. Bala Hatun bunun farkındadır ve Bengi Hatun'u ikna etmek için elinden geleni yapacaktır. Bengi Hatun, İsmihan Sultan'dan mı yoksa Osman Bey'lerden yana mı vaziyet alacaktır? Bengi Hatun hakikati söylemesi durumunda Alçiçek'in canıyla tehdit edilmektedir. Osman Bey, Bengi Hatun'un hakikati söylememesi durumunda Söğüt'ü basacaktır. Osman Bey Malhun Hatun'u kurtarabilecek midir?

TEKFUR VALENS'İN YENİ PLANI NEDİR?

Bursa Tekfuru Valens, Osman Bey'in Sultan Mesud'u tahta çıkartmak istediğini bilmektedir. Böyle bir şey olursa Konya'nın güçleneceği aşikardır. Tekfur Valens buna engel olmak için ne yapacaktır?

İSMİHAN SULTAN'IN OSMAN BEY'E TUZAĞI!

İsmihan Sultan Osman'a büyük bir tuzak hazırlamaktadır. Al-i Selçuk'un en büyük muhafız birliğini görevlendirir. Osman Bey iyice köşeye sıkışmıştır. Osman Bey bu cendereden nasıl çıkacaktır?

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Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)