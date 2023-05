Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 8 Mayıs Pazartesi günü yeni ve 10. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 10. yeni bölümü...

VEDA MEKTUBU 10. BÖLÜM KONUSU

Aslı, Mehmet'in üzerine kapıları kapatmasıyla çıldırır ve kimselere görünmeden kaçar. Alanur bir yandan, Mehmet bir yandan Aslı'yı ararken, Mina, Hatice'nin Alanur'a muhbirlik yaptığını öğrenir ve elindeki güç evdeki bütün kuralları alt üst eder. Ziya, Aslı'nın evden kaçmasında Seher'in parmağı olduğundan emindir. Artık sırlarla dolu yaşamak Ziya'ya ağır geliyordur, Mehmet'e her şeyi anlatacağını söyler. Aslı'nın arkadaşlarıyla eğlendiği videoları gören Mehmet sinirden çıldırıp Aslı'nın yanına gider. Bütün gece süren kavga onlar için bir dönüm noktasıdır. Artık vermeleri gereken ciddi kararlar vardır… Seher, Ziya'yı Mehmet ile konuşmaması için ikna etmeye çalışır ama Ziya kararını vermiştir. Seher'in de yapması gereken karanlık yüzünü ortaya çıkarmaktır. Aslı, Alanur'a bebek ile ilgili aldığı kararı açıklarken, Ziya da Mehmet'e tüm gerçeği anlatmak üzeredir. Ama o an, herkesin hayatı değişir.

