SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 17 Nisan üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da takımlar dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık mücadeleleri sonrasında Halil, Cansu, Aziz ve Ertuğ, gönüllüler takımından eleme potasına girmişti. 17 Nisan'da oynanan oyun sonrasında dokunulmazlık için ada konseyinden çıkan beşinci isim belli oldu. Peki Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar…

17 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 17 Nisan Pazartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 17 Nisan Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

17 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

17 Nisan'da oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüle kazandı. Gönüllüler Takımı 2 konseyde toplam 4 ismi potaya çıkardı. Cansu ve Halil'in ardından Aziz ve Ertuğ'da eleme adayı oldu. Beşinci eleme adayı ise Murat oldu.