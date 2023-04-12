Ekranların sevilen yarışması Survivor, ekranlarda dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Birleşme partisinin gerçekleştiği Survivor'da bu kez ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Ara sıra gerginliklerin yaşandığı ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele verecek. İşte 12 Nisan 2023 Çarşamba günü Survivor'da yaşananlar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 12 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 12 Nisan Çarşamba günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

12 NİSAN ÇARŞAMBA SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

12 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Ödül oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.