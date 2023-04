📺 Veda Mektubu YENİ BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 10 Nisan Pazartesi günü yeni ve 7. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 7. yeni bölümü...

VEDA MEKTUBU 7. BÖLÜM KONUSU

Hatice'nin intiharı aileyi derinden sarsar. Herkes bu olay yüzünden gergindir ve hastanede sinirler gerilir. Tabii ki bu öfke Aslı va Alanur'a yönelir. Bu karmaşa içinde Seher'in tokadını öğrenen Alanur'u yatıştırmak Aslı için mümkün olmayacaktır. Bir tarafta Hatice'nin durumu, bir tarafta Alanur'un sınır tanımaz öfkesi Aslı ve Mehmet'i bir kere daha arada bırakacaktır. Mehmet bir uzlaşma ortamı yaratmak isterken savaşı harladığının henüz farkında değildir. Alanur'un eve baskını ise herkesi zor durumda bırakır. Tüm bu karmaşa içinde en güzel haber Mehmet'ten gelir. Aslı, Ziya'yla annesinin geçmişini Mehmet'in anlamasından çok korkmuştur. Mehmet'in sürprizi bütün sorunların ilacı gibidir. Peki her şey Aslı'nın umduğu gibi mi gelişecektir? Yoksa Aslı tam nefes aldığını düşünürken hayat her şeyi yine alt üst mü edecektir?

