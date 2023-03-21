Gecenin Ucunda 21. BÖLÜM İZLE

Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 21 Mart Salı günü izleyisici ile buluştu. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda dizisinin 21. yeni ve son bölüm bilgilerine haberimizde yer verdik.

Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 21. bölümüyle ekranlara gelecek. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 21. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 21. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 21. BÖLÜM KONUSU

Macide ve Nejat, el ele verip Nazlı'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır. Kazım ise Nazlı'nın yaptıklarını öğrenince çok öfkelenmiştir. Nermin'i saklamasının yanı sıra, Şermin ve Cihangir'in videosunu ifşa edenin Nazlı olduğunu artık herkes bilmektedir. Macide olan biten her şeyin sonuçlarıyla boğuşurken Kazım tüm odağını Nejat'ın üzerine çevirmiştir. Onun Macide'ye aşık olduğundan neredeyse emin olan Kazım, Nejat'ı hayatlarından söküp atmak için elinden geleni yapacaktır.

GECENİN UCUNDA 21. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 21. BÖLÜM İZLE

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