📺Güzel Günler 16. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Güzel Günler dizisi, 16. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. 19 Mart Pazar günü yayınlanan yeni bölümü için heyecanla bekleyen izleyiciler, sevilen dizide bu hafta neler olduğunu merak ediyor. İşte Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler'in 16. ve son bölüm bilgileri...

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 16. bölümü ekranlara geldi. 19 Mart Pazar günü yayınlanan dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 16. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 16. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 16. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

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GÜZEL GÜNLER 16. BÖLÜM ÖZETİ

Çetin'in kapıya dayanmasıyla birlikte kayıp para meselesi evin ortasına bomba gibi düşer. Parayı kendisinin almadığını kanıtlamaya çalışan Füsun bu esnada bambaşka bir gerçekle yüzleşir.

Ailesine atılan iftirayı kendisi için bir şeref meselesi haline getiren Kıymet çok sevdiği arabasını satıp kaybı karşılamaya karar verir.

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Bu sırada ailenin en küçük üyesi Ayşim umutsuzca doğum gününün hatırlanmasını beklemektedir.

Aleyna ve Feyyaz'ın sözü için bir araya gelen aile, Altan ve Atakan'dan son anda gelen yıldırım nikahı haberiyle yeniden hareketlenecektir.

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GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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