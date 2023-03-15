Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 118. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 118. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 118. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 118. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey, Nayman'a tuzak kuruyor

Nayman kayıp olan altınlarını nihayet bulmuştur. Fakat altınlarla ilgili hiç ummadığı bir tuzak Nayman'ı beklemektedir. Osman Bey'in Nayman'a kurduğu tuzak nedir?

Osman Bey'in hedefi İnegöl

Osman Bey hem içte hem dışta büyük bir kıskaca alındığının farkındadır. Fakat hiçbir darlık o'nu yolundan çevirmeyecektir ve fütuhata kaldığı yerden devam edecektir. Osman Bey'in hedefi İnegöl'dür! Osman Bey'i bu yolda nasıl zorluklar beklemektedir?

Osman Bey ve İsmihan Sultan işbirliği yapabilecek mi?

Osman Bey, İnegöl'ün fethi için İsmihan Sultan'la işbirliği yapmalıdır. Osman Bey, İsmihan Sultan'ı nasıl yanına çekecektir?

Nayman'ın gözü Osman Bey'in en kıymetli mülkünde!

Osman Bey ve alpları İnegöl surlarına dayanmışken Nayman da Osman Bey için en kıymetli olan mülkü almanın peşindedir. Nayman gözünü nereye dikmiştir? Osman Bey her şeye rağmen İnegöl fethinde kararlıdır. Osman Bey, İnegöl'ü fethedebilecek midir?

Bengi Hatun ihanet mi ediyor?

Herkes gibi Öktem Bey de İnegöl'ün fethi için Osman Bey'in yanında yer alırken Bengi Hatun, Öktem Bey'le aynı yolda yürüyecek midir? Yoksa Osman Bey'le olan ittifaka ihanet mi edecektir?

Frigg için yolun sonu mu geliyor?

Bir yanda İnegöl'ün fetih hazırlıkları sürerken öte yanda hatunlar Frigg'i öldürmek için plan yaparlar. Orhan Bey ve Alaeddin Bey'e zarar vermek isteyen Frigg, emeline ulaşabilecek midir? Frigg'in Bala Hatun'un gazabına uğramasına sebep olan hamlesi nedir?

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Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)