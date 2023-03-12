📺Güzel Günler 15. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Güzel Günler dizisi, 15. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. 12 Mart Pazar günü yayınlanan yeni bölümü için heyecanla bekleyen izleyiciler, sevilen dizide bu hafta neler olduğunu merak ediyor. İşte Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler'in 15. ve son bölüm bilgileri...

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 15. bölümü ekranlara geldi. 2 Mart Pazar günü yayına gelecek olan dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 15. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 15. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 15. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

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GÜZEL GÜNLER 15. BÖLÜM ÖZETİ

Bir yanda Mihran diğer yanda Hakim sevdikleri kadınlara aşklarını ilan etmek için romantik bir sürpriz hazırlığına girişir. Bu sırada Atakan, Altan ve Selma kahveci dükkanında bir sevgililer günü yemeği yapmaya karar verir.

Dükkana davet edilen şarkıcı, Altan ve Atakan'ın arasında kıskançlık rüzgarı estirirken, şans Füsun'dan yana olacak ve uzun zamandır hayalini kurduğu başarıya şarkıcıyla yaptığı bir düet sayesinde kavuşacaktır.

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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